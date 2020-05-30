«ПСЖ» и «Интер» согласовали трансфер Икарди

Французский «Пари Сен-Жермен» и миланский Интер» согласовали трансфер аргентинского нападающего Мауро Икарди. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, столичный клуб выплатит за 27-летнего форварда порядка €50 миллионов. Еще €7 миллионов «нерадзурри» могут получить в качестве различных бонусов.

Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата Франции Икарди провел 20 матчей и забил 12 мячей.

Ранее сообщалось, что «Интер» потерял интерес к нападающему французскому «Пари Сен-Жермен» Эдинсону Кавани и полузащитнику «Барселоны» Артуро Видалю.