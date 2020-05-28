Заразившийся COVID-19 глава Удмуртии недавно встречался с Загитовой
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Тест главы Удмуртии Александра Бречалова на коронавирус дал положительный результат.
Об этом написал сам чиновник на своей странице «Вконтакте».
Стоит отметить, что 18 мая Бречалов лично поздравил с совершеннолетием олимпийскую чемпионку — 2018 по фигурному катанию Алину Загитову. На торжественной встрече также присутствовала мама прославленной спортсменки.
Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 5,7 млн человек.