Заразившийся COVID-19 глава Удмуртии недавно встречался с Загитовой

Тест главы Удмуртии Александра Бречалова на коронавирус дал положительный результат.

Об этом написал сам чиновник на своей странице «Вконтакте».

Стоит отметить, что 18 мая Бречалов лично поздравил с совершеннолетием олимпийскую чемпионку — 2018 по фигурному катанию Алину Загитову. На торжественной встрече также присутствовала мама прославленной спортсменки.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 5,7 млн человек.

Ранее группа Тутберидзе приехала на базу в Новогорск.