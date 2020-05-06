У «Ливерпуля» появились конкуренты в борьбе за Вернера

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Нападающий немецкого «РБ Лейпциг» Тимо Вернер намерен перебраться в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Об этом сообщает Bild.

По информации источника, фаворитом в борьбе за форварда является «Ливерпуль», однако в борьбу за него намерены вступить лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Клубы уже контактировали с агентом игрока Карлом-Хайнцем Ферстером и обсудили вопрос возможного перехода.

Сам же Вернер склоняется к переходу в мерсисайдский клуб из-за личности главного тренера Юргена Клоппа.

Ранее сообщалось, что футболисты и тренерский штаб испанского «Эйбара» не хотят возобновления сезона Ла Лиги из-за опасений за свое здоровье