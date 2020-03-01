Дуглас Сантос заявил о полной доминации «Зенита» в игре с «Локомотивом»
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Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос заявил о полной доминации своей команды в игре с московским «Локомотивом» в рамках 20-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (Тинькофф РПЛ). Об этом сообщает Sport24.
По его словам, сине-бело-голубые выглядели лучше «железнодорожников» на протяжении всех 90 минут встречи.
Также Сантос заявил, что команде необходимо войти в игровой ритм для того, чтобы минимизировать потери очков в турнирной таблице чемпионата страны.
Ранее сообщалось, что комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал поведение наставника московского «Локомотива» Юрия Семина