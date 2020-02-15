«Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФА

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«Манчестер Сити» прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду на два года от еврокубков, передает официальный сайт «горожан».

Команда не сможет принимать участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы из-за нарушения финансового фэйр-плэй. Также клуб обязан будет выплатить денежный штраф.

«Наш клуб разочарован, но не удивлен сегодняшнему решению УЕФА. Мы всегда настаивали на том, что в этом деле должен участвовать независимый орган, который детально рассмотрит аргументы обеих сторон», — сказано в заявлении команды.

Ранее сообщалось, что глава испанского чемпионата доволен отстранением «Манчестер Сити» от еврокубков.