Роналду забил в десятой игре Серии А подряд
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Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил в десятой игре Серии А подряд.
В матче 23-го тура чемпионата Италии 35-летний форвард поразил ворота «Вероны».
Для действующего чемпиона Европы этот гол стал 20-ым в текущем розыгрыше турнира. По данному показателю он занимает второе место, уступая лишь Чиро Иммобиле из «Лацио», на счету которого 25 забитых мячей.
Напомним, что «Ювентус» в настоящее время возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.
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