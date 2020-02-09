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Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил в десятой игре Серии А подряд.

В матче 23-го тура чемпионата Италии 35-летний форвард поразил ворота «Вероны».

Для действующего чемпиона Европы этот гол стал 20-ым в текущем розыгрыше турнира. По данному показателю он занимает второе место, уступая лишь Чиро Иммобиле из «Лацио», на счету которого 25 забитых мячей.

Напомним, что «Ювентус» в настоящее время возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.

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