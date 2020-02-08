Боец Шлеменко назвал лучший вид единоборств

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко в интервью «Газете.Ru» высказался о лучшем виде единоборств.

По его мнению, к решению этого вопроса люди шли давно.

«Издревле ведь было очень много единоборств — по сути, каждая страна имела несколько своих национальных видов. Если брать Россию, то у нас была славяно-горицкая борьба, потом сюда пришли и самбо, и бокс, и еще много чего.

И всегда возникал спор — какой же вид лучше, сильнее, универсальнее? Люди ответили на этот вопрос раз и навсегда — появились смешанные единоборства», — сказал спортсмен.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко рассказал, о чем думал, когда находился под арестом.