Ривалдо назвал замену Месси в «Барселоне»

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Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо рассказал, кто может заменить нападающего Лионеля Месси в составе каталонской команды, передает Goal.

По мнению экс-игрока команды, заменить Месси сможет бразильский форвард «ПСЖ» Неймар. Примечательно, что футболисты выступали вместе в «Барселоне» до того, как в 2017 году бразилец не перешел в парижскую команду.

«Клуб должен искать того, кто сможет помогать Месси и заменить его, когда это необходимо, и, по моему мнению, Неймар — как раз такой игрок», — заявил Ривалдо.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Барселоны» высказался о конфликте Месси с Абидалем.