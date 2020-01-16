Капитан молодежки Денисенко: перед Канадой был серьезный разговор
Капитан молодежной сборной России по хоккею Григорий Денисенко прокомментировал подготовку к матчу группового этапа чемпионата мира среди игроков до 20 лет против сборной Канады. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, перед игрой внутри команды состоялся серьезный разговор.
«Перед Канадой у нас была неудачная игра с чехами и очень плохое настроение. Начали обсуждать с парнями о том, как выходить из этой ситуации. Все это происходило без тренеров, Чем все закончилось — вы видели», — сказал Денисенко.
Напомним, что в той игре подопечные Валерия Брагина разгромили оппонентов со счетом 6:0.
Ранее сообщалось, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сборной России Илья Ковальчук обозначил цели его новой команды на ближайшее время.