Капитан молодежки Денисенко: перед Канадой был серьезный разговор

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Капитан молодежной сборной России по хоккею Григорий Денисенко прокомментировал подготовку к матчу группового этапа чемпионата мира среди игроков до 20 лет против сборной Канады. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, перед игрой внутри команды состоялся серьезный разговор.

«Перед Канадой у нас была неудачная игра с чехами и очень плохое настроение. Начали обсуждать с парнями о том, как выходить из этой ситуации. Все это происходило без тренеров, Чем все закончилось — вы видели», — сказал Денисенко.

Напомним, что в той игре подопечные Валерия Брагина разгромили оппонентов со счетом 6:0.

Ранее сообщалось, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сборной России Илья Ковальчук обозначил цели его новой команды на ближайшее время.