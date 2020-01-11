Заключенный омской колонии установил рекорд по метанию валенка

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В Омской областной больнице №11 среди отбывающих наказание в местных колониях прошел шестой ежегодный турнир по метанию валенка.

По информации портала «Вечерний Омск», в столь необычном соревновании поучаствовало 20 человек. Всего у конкурсантов было по три попытки.

Как итог, заключенный Станислав П. показал лучший результат, с первой же попытки метнув валенок на 28 метров. Таким образом, победитель побил собственный рекорд, установленный в 2019 году — 27 метров.

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