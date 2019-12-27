Роналду пока не заинтересован в карьере тренера

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Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о планах по окончании игровой карьеры, передает DAZN Italy.

По словам нападающего, он не собирается в ближайшем будущем становиться тренером.

«В данный момент я в этом не заинтересован. Но, может быть, мне будет скучно, и я захочу им стать. ДУмаю, я бы стал наставником-мотиватором, который передавал бы всю страсть и талант подопечным.

Например, я люблю получать удовольствие от игры, вести мяч, бить по воротам, забивать голы, так что как мотиватор, мне нужно передать это игрокам», — рассказал Роналду.

В текущем сезоне 34-летний нападающий сыграл в 14 матчах национального первенства, отметившись десятью голами и одной результативной передачей. Еще два забитых мяча и голевой пас он оформил за шесть встреч Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Роналду сменил имидж и прическу.