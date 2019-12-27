Роналду пока не заинтересован в карьере тренера
Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о планах по окончании игровой карьеры, передает DAZN Italy.
По словам нападающего, он не собирается в ближайшем будущем становиться тренером.
«В данный момент я в этом не заинтересован. Но, может быть, мне будет скучно, и я захочу им стать. ДУмаю, я бы стал наставником-мотиватором, который передавал бы всю страсть и талант подопечным.
Например, я люблю получать удовольствие от игры, вести мяч, бить по воротам, забивать голы, так что как мотиватор, мне нужно передать это игрокам», — рассказал Роналду.
В текущем сезоне 34-летний нападающий сыграл в 14 матчах национального первенства, отметившись десятью голами и одной результативной передачей. Еще два забитых мяча и голевой пас он оформил за шесть встреч Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Роналду сменил имидж и прическу.