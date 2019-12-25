Российский боец Петр Ян назвал чемпиона UFC Сехудо клоуном

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян назвал чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Генри Сехудо клоуном. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на BJPenn.

По его словам, 32-летний американец намеренно избегает встречи с ним и специально выбирает себе более слабого соперника.

«Я потерял к Сехудо всяческое уважение. Он бегает от поединка со мной и превращает наш спорт в цирк. Он — клоун, потому что дерется против слабого и ни разу не побеждавшего в легком весе Жозе Алду, — сказал Ян.

Ранее сообщалось, что британский боксер Энтони Джошуа рискует потерять чемпионский пояс из-за того, что Всемирная боксерская ассоциaция (WBA) и Международная боксерская федерация (IBF) не могут договориться о его предстоящем сопернике.