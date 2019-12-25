Российский боец Петр Ян назвал чемпиона UFC Сехудо клоуном
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян назвал чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Генри Сехудо клоуном. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на BJPenn.
По его словам, 32-летний американец намеренно избегает встречи с ним и специально выбирает себе более слабого соперника.
«Я потерял к Сехудо всяческое уважение. Он бегает от поединка со мной и превращает наш спорт в цирк. Он — клоун, потому что дерется против слабого и ни разу не побеждавшего в легком весе Жозе Алду, — сказал Ян.
Ранее сообщалось, что британский боксер Энтони Джошуа рискует потерять чемпионский пояс из-за того, что Всемирная боксерская ассоциaция (WBA) и Международная боксерская федерация (IBF) не могут договориться о его предстоящем сопернике.