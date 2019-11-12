Олимпийского чемпиона Ягудина рассмешили православные традиции

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин рассказал о том, что некоторые православные традиции у него вызывают смех. Об этом сообщает «Мир».

По его словам, его забавляют рассуждения о мироточащих иконах; свечках, которые прихожане ставят в храмах; праздновании Пасхи и мольбе в адрес непонятно кого.

Также он вспомнил эпизод из своей карьеры, когда на Олимпиаде у него на шее висел крестик.

«Мне иногда говорят, что в Солт-Лейк Сити я целовал лед и крестился. Посмотрите запись — я даже не знаю, в какую сторону это нужно делать», — сказал Ягудин.

Ранее сообщалось, что чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась фотографией подарков, которые она получила на этапе Гран-при в китайском Чунцине.