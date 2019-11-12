Олимпийского чемпиона Ягудина рассмешили православные традиции
Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин рассказал о том, что некоторые православные традиции у него вызывают смех. Об этом сообщает «Мир».
По его словам, его забавляют рассуждения о мироточащих иконах; свечках, которые прихожане ставят в храмах; праздновании Пасхи и мольбе в адрес непонятно кого.
Также он вспомнил эпизод из своей карьеры, когда на Олимпиаде у него на шее висел крестик.
«Мне иногда говорят, что в Солт-Лейк Сити я целовал лед и крестился. Посмотрите запись — я даже не знаю, в какую сторону это нужно делать», — сказал Ягудин.
Ранее сообщалось, что чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась фотографией подарков, которые она получила на этапе Гран-при в китайском Чунцине.