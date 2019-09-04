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Московский ЦСКА пытался приобрести нападающего «Барселоны» Карлеса Переса Сайоля, передает Mundo Deportivo.

По информации издания, на форварда также претендовали также «Алавес», «Хетафе», «Эйбар», «Леганес», «АЗ Алкмар», берлинская «Герта», «Порту». Отмечается, что российский клуб также предлагал выгодные финансовые условия.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Перес принял участие в трех матчах, в которых забил один мяч.

Ранее сообщалось, что в руководстве ЦСКА надеются дотянуть до зимы.