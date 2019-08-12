Медведев поднялся на восьмое место в рейтинге ATP
Россиянин Даниил Медведев поднялся на восьмую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает ТАСС.
В обновленной версии рейтинга, опубликованного на сайте организации, Медведев обошел соотечественника Карена Хачанова, который опустился на девятую позицию.
Лидирует в рейтинге сербский теннисист Новак Джокович, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, третье — швейцарец Роджер Федерер.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублев вышел в основную сетку турнира в американском Цинциннати.
Рейтинг АТР. 12 августа:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12325 очков;
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945;
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7460...
8 (9). Даниил Медведев (Россия) — 3230;
9 (8). Карен Хачанов (Россия) — 2890.