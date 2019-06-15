Подозреваемого в убийстве матери сына экс-хоккеиста доставили в суд

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Подозреваемый в убийстве матери сын бывшего хоккеиста петербургского СКА Максима Соколова был доставлен в суд Всеволожска Ленинградской области, сообщает «Советский спорт».

16-летнему сыну спортсмена будет избрана мера пресечения.

До сих пор не известны подробности случившегося.

Изначально у следствия была версия о том, что мать зарезал старший сын, который потом попытался покончить с собой. Однако позже следователям пришлось усомниться в этом. Характер ранений не совпадал с этой версией.

У старшего сына хоккеиста проникающее ранение грудной клетки, из-за чего у него повреждены легкие. Сообщается, что у парня был диагностирован также двусторонний пневмоторакс. Ему установили дренажи в оба легких, а также трахеостомию и аппарат ИВЛ.

По словам врачей, состояние Соколова-младшего тяжелое. Он находится в сознании.

В данный момент ответственным за произошедшую трагедию следствие подозревает младшего сына экс-вратаря.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее сообщалось, что младший сын Соколова выдвинул невероятную версию убийства матери.