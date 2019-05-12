Александр Емельяненко задержан

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Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко вновь задержан, сообщает ТАСС.

Бойца задержали за распитие алкогольных напитков в общественном месте. За нарушение общественного порядка Емельяненко был доставлен в полицию, где на него составили административный протокол.

Стоит отметить, что это не первое нарушение спортсмена в этом году. В марте он был лишен водительских прав за то, что управлял транспортным средством в алкогольном опьянении и спровоцировал аварию.

Ранее Шлеменко одобрил отказ промоушена от Александра Емельяненко.