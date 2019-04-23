Овечкин прокомментировал спорный момент с незасчитанной шайбой

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В шестом поединке серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» в родных стенах взяла верх над «Вашингтоном Кэпиталз» (5:2), передает «Советский спорт».

Капитан гостей, российский форвард Александр Овечкин стал автором второго гола своей команды. Еще одна его заброшенная шайба не была засчитана после просмотра судьями видеоповтора, что вызвало недоумение представителя России.

«Я видел шайбу. Вратарь ее не контролировал и не видел. Не знаю, что там увидел арбитр. Не знаю, каков был официальный вердикт, все это как-то странно.

Игра окончена — двигаемся дальше. Уже ничего не поделаешь», — цитирует Александра журналист Russian Machine Never Breaks Ян Оланд.

Стоит отметить, что счет в серии стал равным — 3-3. Решающий же матч пройдет 25 апреля.

Ранее сообщалось, что трехкратный чемпион мира Гренборг может возглавить «Баффало».