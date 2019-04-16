В «Каролине» прокомментировали нокаут Свечникова

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Защитник «Каролины» Даги Хэмилтон высказался относительно драки Андрея Свечникова с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным в третьей встрече серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) (5:0), передает «Советский спорт».

Нокаутированный хоккеист «Каролины» выбыл из игры.

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«Это был один из самых жутких моментов, которые я когда либо видел на льду. Я не мог забыть о нем весь матч.У меня не было никакого желания увидеть такое. Было отвратительно от начала до конца. Боюсь за Андрея, жду, когда ему станет лучше. После такого сам матч перестает иметь значение. Ты не можешь выкинуть это из головы. Надеюсь, с ним все будет хорошо», — приводит слова Хэмилтона официальный сайт лиги.

Ранее в «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова.