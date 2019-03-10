Россия разгромила Швецию в финале турнира по бенди на Универсиаде

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Сборная России разгромила команду Швеции в финале турнира по бенди на Универсиаде, сообщает ТАСС.

Финальная игра завершилась разгромной победой для российских хоккеистов со счетом 6:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В составе победителей забили Сергей Ган (16-я и 62-я минуты), Денис Петров (17, 81), Владислав Кузнецов (42), Юрий Бондаренко (53). У шведов отличился Вилльям Лёвштедт (52).

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В матче за третье место норвежская команда победила финнов в матче за третье место (5:3) и завоевала бронзу.

Ранее российские керлингистки взяли бронзу на Универсиаде.