Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

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Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.

В еврокубках Россию представляют два клуба — «Зенит» и «Краснодар». На этой неделе команда из Санкт-Петербурга уступила «Фенербахче», а вот краснодарский клуб сыграл вничью с «Байером». Это позволило России набрать 0,16 балла.

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Португалию представляют три команды. Поражения «Спортинга» («Вильярреал, 0:1) и «Порту» («Рома», 1:2), а также победа «Бенфики» («Галатасарай», 2:1) позволили набрать 0,4 балла и сократить отставание от России до 3,6 балла.

Россия идет на шестом месте таблице коэффициентов УЕФА — 49,882. Пятую строчку занимает Франция (57,665), Португалия (46,232) идет седьмой.

Ранее хавбек «Краснодара» прокомментировал ничью с «Байером».