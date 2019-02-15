Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
В еврокубках Россию представляют два клуба — «Зенит» и «Краснодар». На этой неделе команда из Санкт-Петербурга уступила «Фенербахче», а вот краснодарский клуб сыграл вничью с «Байером». Это позволило России набрать 0,16 балла.
Португалию представляют три команды. Поражения «Спортинга» («Вильярреал, 0:1) и «Порту» («Рома», 1:2), а также победа «Бенфики» («Галатасарай», 2:1) позволили набрать 0,4 балла и сократить отставание от России до 3,6 балла.
Россия идет на шестом месте таблице коэффициентов УЕФА — 49,882. Пятую строчку занимает Франция (57,665), Португалия (46,232) идет седьмой.
Ранее хавбек «Краснодара» прокомментировал ничью с «Байером».