Тарасов пошел на понижение зарплаты ради нового контракта с «Локомотивом»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/937/12021937/RIAN_5475828.HR-pic905-895x505-73039.jpg">

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов признался, что был вынужден продлить контракт с клубом на ухудшенных для себя условиях, передает «СЭ».

31-летний Тарасов защищает цвета железнодорожников с 2010 года. Летом он заключил с клубом новое соглашение по системе «1+1.

Реклама

«Я хотел остаться. Хорошо, что так сложилось, и я остался. Посмотрим, что будет дальше. О будущем пока разговаривать смысла нет, я об этом не думаю. Есть контракт, я его отработаю, а дальше будем решать уже.

Да, я пошел на понижение. Но не в два раза, как пишут об этом. Ничего такого в этом нет, я спокойно к этому отнесся. Были нюансы по сроку контракта», — сказал хавбек.

Ранее сообщалось, что Тарасов должен бывшей жене 16 млн рублей.