Насукава предложил Макгрегору биться по правилам кикбоксинга

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Японский кикбоксер Тэнсин Насукава ответил на вызов бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора, передает ТАСС.

Спортсмен предложил ирландцу свои условия поединка.

«Уважаемый Макгрегор. Спасибо большое за то, что запомнили мое имя. Для меня честь, что вы хотите подраться со мной. Правила кикбоксинга, весовая категория до 58 кг — и мы, скорее всего, встретимся на ринге где-нибудь в ближайшем будущем», — заключил Насукава.

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Напомним, что Макгрегор хотел биться с японцем по правилам смешанного стиля (ММА).

Ранее Насукава поделился эмоциями от поединка с боксером Флойдом Мейвезером.