Ответный матч финала Кубка Либертадорес состоится не в Аргентине

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Ответный матч финала Кубка Либертадорес между аргентинскими «Бокой Хуниорс» и «Ривер Плейтом» будет проведен не в Аргентине, сообщает «Советский спорт».

По информации обозревателя AP Роба Харриса, такое решение было принято на заседании Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

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Второй матч финала должен был состояться в Буэнос-Айресе 23 ноября на стадионе «Ривер Плейта», но был перенесен из-за того, что фанаты хозяев напали на автобус с футболистами «Боки Хуниорс», многие из игроков пострадали в ходе этого инцидента.Встреча должна была состояться 24 ноября, но вновь была отложена.

Матч может состояться 8 или 9 декабря в Парагвае. Его проведение должен одобрить дисциплинарный комитет КОНМЕБОЛ.

При этом «Бока Хуниорс» против проведения ответного матча. Команда хочет, чтобы соперник был дисквалифицирован и ему было засчитано техническое поражение.

Первый матч финала Кубка завершился вничью со счетом 2:2.

Ранее сообщалось, что финальный матч Кубка Либертадорес предложили провести в Европе.