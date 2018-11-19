Турецкие журналисты бойкотировали пресс-конференцию экс-тренера «Зенита»

Турецкие журналисты бойкотировали пресс-конференцию главного тренера национальной команды Мирчи Луческу после поражения в матче группового этапа Лиги наций от сборной Швеции, сообщает «Советский спорт».

Как передает Digi Sport, после игры журналисты не задавали вопросов румынскому специалисту. Как отметил один из участников бойкота, подобное поведение репортеров связано с умением Луческу найти оправдание любому результату своей команды.

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Встреча между сборной Турции и Швеции, которая прошла в Конье, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее бывший тренер петербургского «Зенита» объяснил поражение от Швеции.