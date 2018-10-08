Футболист студенческой лиги реализовал пенальти, исполнив сальто
Футболист Национальной студенческой футбольной лиги Норик Авдалян реализовал пенальти, исполнив сальто, сообщает «Советский спорт».
«Вы когда-нибудь видели такое исполнение пенальти?!» — написали в твиттере сборной России.
Ранее сообщалось, что в матче 24-го тура чемпионата Швеции между «Хаммарбю» и «Гетеборгом» игрок Кеннеди Бакирчиоглу выпил пива после эффектного гола.
Вы когда-нибудь видели такое исполнение пенальти?!!! ������ pic.twitter.com/oAP8PZmtcv— Сборная России (@TeamRussia) 8 октября 2018 г.