Азаренко снялась с теннисного турнира в Люксембурге и досрочно завершила сезон

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко приняла решение отказаться от выступлений на турнире в Люксембурге и досрочно завершить сезон, сообщает «Советский спорт».

Как сообщает пресс-служба соревнований в своем твиттер-аккаунте, ее место займет украинка Катерина Козлова. Ранее Азаренко снялась с турнира в Тяньцзине и Ухане.

Бывшая первая ракетка мира, на данный момент располагающаяся на 55-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), в 2018 году выиграла лишь 17 матчей из 29. Свой последний поединок 29-летняя теннисистка провела на турнире в Токио, где вышла в четвертьфинал, но не смогла доиграть поединок против итальянки Камилы Джорджи.

Ранее датская теннисистка Каролина Возняцки вышла в полуфинал турнира в Пекине.

