Агент: Головина не было в ночном клубе

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Агент полузащитника французского «Монако» и сборной России Александра Головина Олег Артемов опроверг информацию о том, что его клиент посетил ночной клуб, в котором скандально отдыхали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, передает «Чемпионат.com».

«Информация о том, что Головин посетил ночной клуб в Монте-Карло, не соответствует действительности. Его там не было. Эта видеозапись сделана два года назад в одном из московских клубов. Кому и зачем понадобилось публиковать ее сейчас, сказать трудно, но никакого отношения к Монако она не имеет.

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Кого-то, видимо, очень не устраивает безупречный имидж моего клиента. Российским СМИ рекомендую более тщательно проверять источники информации и не вводить в заблуждение аудиторию», — заявил Артемов.

Сейчас Головин продолжает восстанавливаться после травмы связок голеностопа.

Ранее в «Монако» рассказали о сроках восстановления Головина.