Шарапова не выступит на турнире в Цинциннати

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Российская теннисистка Мария Шарапова не выступит на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (США, сообщает ТАСС

31-летняя спортсменка заявлялась на соревнования, но по итогам жеребьевки фамилии Шараповой в списке участниц не оказалось. О причинах снятия россиянки с турнира не сообщается. Турнир в Цинциннати пройдет с 11 по 19 августа.

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C 27 августа по 9 сентября в Нью-Йорке состоится Открытый чемпионат США. Сможет ли Шарапова выступить на нем, пока тоже неизвестно.

Ранее сообщалось, что президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что теннисистке Марии Шараповой нужно чаще принимать участие в турнирах, чтобы восстановить нервы.