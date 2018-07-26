Казахстанский учитель физики одобрил убийство фигуриста Тена

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Казахстанский учитель физики Шерхан Байзенов опубликовал в социальных сетях пост, в котором одобрил убийство фигуриста Дениса Тена, сообщает «Советский спорт».

25-летний педагог Шерхан Байзенов разместил фотографию Тена, сопроводив ее одобрительной подписью и назвав спортсмена «тем китайцем».

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По информации «Sputnik Казахстан», в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни.

Пользователи соцсетей начали массово жаловаться на агрессивного учителя. После многочисленных жалоб Байзенов был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Педагог свою вину признал и уже был освобожден под подписку о невыезде.

Ранее подозреваемые в убийстве казахстанского фигуриста дали показания.