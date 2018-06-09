«Голден Стэйт» стал чемпионом НБА в третий раз за последние четыре года

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«Голден Стэйт Уорриорз» нанес разгромное поражение «Кливленд Кавальерс» в четвертом матче финальной серии плей-офф и стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Кливленде, завершилась со счетом 108:85 в пользу гостей. В составе победителей трипл-дабл оформил Кевин Дюрант (20 очков, 12 подборов, десять передач). Самым результативным игроком стал разыгрывающий Стивен Карри, набравший 37 очков.

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У хозяев 23 очка на счету Леброна Джеймса.

Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-0 в пользу «Уорриорз».

Для «Голден Стэйт» это третий чемпионский титул за последние четыре года.

НБА. Плей-офф. Финал. 4-й матч

«Кливленд Кавальерс» (США, Кливленд) — «Голден Стэйт Уорриорз» (США, Окленд) — 85:108 (25:34, 27:27, 13:25, 20:22)