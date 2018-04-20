Усманов об уходе Венгера: сегодня очень печальный день в истории «Арсенала»

Российский бизнесмен Алишер Усманов прокомментировал решение французского специалиста Арсена Венгера подать в отставку с поста главного тренера лондонского «Арсенала» по окончании сезона-2017/18.

«Сегодня очень печальный день в истории футбольного клуба «Арсенал», день, когда клуб объявил об уходе своего легендарного и преданного менеджера. Мое многолетнее восхищение Арсеном Венгером не секрет; он произвел революцию в нашем знаменитом клубе, а как личность он олицетворяет ценности, определяющие «Арсенал» как организацию, — порядочность, класс и традиции.

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Наследие Арсена Венгера, несомненно являющегося одним из лучших европейских тренеров всех времен, будет продолжать жить долгие годы, и я желаю ему всего наилучшего. И, естественно, я желаю наследнику Арсена Венгера продолжать его традиции и побеждать на футбольном поле», — цитирует Усманова его пресс-служба.

Ранее сообщалось, что Венгер, который возглавлял команду с 1996 года, покинет свой пост по завершении текущего сезона.