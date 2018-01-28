Хованцев: отсутствие тренеров не скажется на результатах России на Играх

Бывший наставник женской сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в интервью «Газете.Ru» выразил мнение, что отсутствие российских тренеров, которых Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил в Пхенчхан, не сильно скажется на результатах спортсменов на Олимпийских играх 2018 года.

«Думаю, что это не скажется сильно. Все-таки современные технологии позволяют общаться различными способами, даже когда люди находятся далеко друг от друга», — сказал Хованцев.

Ранее сообщалось, что МОК не пригласил на Олимпиаду 22 российских тренеров.