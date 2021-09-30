Атакует «Спартак», весьма неплохо создает моменты, но вот до последнего удара не доходит у Промеса, к сожалению.
вот сейчас могло бы быть очень опасно! Элмас, Политано и Петанья разыграли очень опасный момент, на который очень медленно реагировали защитники «Спартака», а Зелиньски добивал, но выше.
Пришлось «Наполи» перестраиваться и менять схему игры, но в целом снова забирает под свой контроль итальянская команда.
Так, так! Пошел смотреть арбитр момент на предмет красной карточки — и это она! В меньшинстве остается «Наполи»! Пошла жара в Италии.
30' КРАСНАЯ! Игрок «Наполи» удалён после просмотра ВАР!#НаполиСпартак | #UEL— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 30, 2021
Первая карточка у игрока «Наполи» Руя за грубую игру против Мозеса. Но без травмы обошелся футболист «Спартака».
Все полевые игроки «Спартака» оказались на итальянской половине поля, неплохо позиционную атаку развили спартаковцы.
Питанья забирается в офсайд, и Максименко выбивает мяч от своих ворот. Немного выровнял игру «Спартак», собралась команда в последние минуты.
И снова опаснейший момент создает Питанья, но накрывает его Кофрие. Угловой приводит к удару от ворот.
Политано играет грубо против Айртона, зацепил он его, и говорит ему об этом арбитр. А следом Бакаев подает очень неплохую подачу в штрафную, зарабатывая угловой.
Джикия оказался на газоне после столкновения с Питаньей рядом со своей штрафной. Медики на поле оказывают помощь российскому футболисту, но может он продолжить встречу.
«Спартак» попытался создать что-то в атаке, но вышло откровенно плохо. «Наполи» мяч совершенно спокойно держит мяч под своим контролем.
Джикия выбивает мяч у Инсинье в своей штрафной. очень легко позволяют спартаковцы проходы к своим воротам.
Спокойно и уверенно матч контролирует «Наполи». После углового игроки московского клуба мяч выбивают, но недалеко. Но следом судья свистит — офсайд.
Обменялись попытками в атаку команды, но до острых моментов не дошло. «Спартак» оказался на чужой половине поля.
Ну что же, очень плохое начало для «Спартака», но матч только начался. Пока держат мяч у себя защитники московского клуба.
ГОООЛ! На 11-й секунде «Наполи» в первой же атаке забивает мяч! Элмас переигрывает Максименко и поражает ворота.
1' | GOOOOOOOLLLLLLLLL— Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 30, 2021
Subito in vantaggioooooo con il gol di Eliiiiiffff Elmassss #NapoliSpartak 1-0#UEL
#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/RUJ379TfRf
Вышли уже команды на поле. прозвучал гимн Лиги Европы, совсем скоро прозвучит стартовый свисток!
«Наполи» тоже стартовал не с победы — в первом туре итальянцы сыграли вничью с английским «Лестером». Встреча завершилась со счетом 2:2.
В первом туре московский «Спартак» на своем поле очень обидно проиграл польской «Легии» — подопечные Руя Витории 90 минут удерживали ничью, однако пропустили на 90+1.
Главный тренер «Спартака» Руй Витория и футболисты команды после поражения от «Легии» в первом туре Лиги ЕвропыРИА Новости
А вот так выглядит состав хозяев. Говоря о «Наполи», трудно не вспомнить, что именно эта команда лидирует сейчас в Серии А.
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Элмас, Фабиан, Зелиньски, Политано, Петанья, Инсинье.
Запасные: Оспина, Идаслак, Жуан Жезус, Малькюи, Ррахмани, Дзаноли, Ангисса, Демме, Лосано, Мертенс, Осимхен, Унас.
Матч проходит в Италии, на стадионе имени Диего Армандо Марадоны, но начнем мы с состава российского клуба.
«Спартак»: Максименко, Кофрие, Жиго, Джикия (к), Айртон, Умяров, Литвинов, Мозес, Бакаев, Промес, Понсе. Запасные: Ребров, Селихов, Соболев, Ломовицкий, Игнатов, Ещенко, Гапонов, Мельников.
Стадион Диего Армандо Марадоны#НаполиСпартак | #UEL pic.twitter.com/XJtHLdTnry— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 30, 2021