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Спорт

Гол на первой минуте: «Спартак» уступает «Наполи». LIVE

Лига Европы. Групповой этап. 2-й тур. Группа С. «Наполи» (Италия) — «Спартак» (Россия). ОНЛАЙН

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Ciro De Luca/Reuters
Во втором туре группового этапа Лиги Европы московский «Спартак», проигравший в первом поединке польской «Легии», приехал к «Наполи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Лига Европы. Группа C. 2-й тур
1-й тайм
30 сентября 19:45
Наполи
Неаполь, Италия
1' Элмас
1 : 0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)», Неаполь
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)
1-й тайм

1' Элмас

30' Руй

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'38

Атакует «Спартак», весьма неплохо создает моменты, но вот до последнего удара не доходит у Промеса, к сожалению.

'36

вот сейчас могло бы быть очень опасно! Элмас, Политано и Петанья разыграли очень опасный момент, на который очень медленно реагировали защитники «Спартака», а Зелиньски добивал, но выше.

'34

Что-то с Жиго случилось — медики на газоне. Однако не очень понятно, что конкретно произошло.

'32

Пришлось «Наполи» перестраиваться и менять схему игры, но в целом снова забирает под свой контроль итальянская команда.

'30

Так, так! Пошел смотреть арбитр момент на предмет красной карточки — и это она! В меньшинстве остается «Наполи»! Пошла жара в Италии.

'29

Первая карточка у игрока «Наполи» Руя за грубую игру против Мозеса. Но без травмы обошелся футболист «Спартака».

'27

Все полевые игроки «Спартака» оказались на итальянской половине поля, неплохо позиционную атаку развили спартаковцы.

'25

Питанья забирается в офсайд, и Максименко выбивает мяч от своих ворот. Немного выровнял игру «Спартак», собралась команда в последние минуты.

'23

5:3 по угловым в пользу «Наполи».

'21

Угловой заработал «Спартак», мяч прилетел в штрафную, но Жиго пробил совсем неточно.

'19

И снова опаснейший момент создает Питанья, но накрывает его Кофрие. Угловой приводит к удару от ворот.

'17

Политано играет грубо против Айртона, зацепил он его, и говорит ему об этом арбитр. А следом Бакаев подает очень неплохую подачу в штрафную, зарабатывая угловой.

'15

Джикия оказался на газоне после столкновения с Питаньей рядом со своей штрафной. Медики на поле оказывают помощь российскому футболисту, но может он продолжить встречу.

'13

«Спартак» попытался создать что-то в атаке, но вышло откровенно плохо. «Наполи» мяч совершенно спокойно держит мяч под своим контролем.

'11

Очень опасно Питанья наносит удар по воротам, но мимо ворот летит мяч и уходит на угловой.

'9

Джикия выбивает мяч у Инсинье в своей штрафной. очень легко позволяют спартаковцы проходы к своим воротам.

'7

Спокойно и уверенно матч контролирует «Наполи». После углового игроки московского клуба мяч выбивают, но недалеко. Но следом судья свистит — офсайд.

'5

Обменялись попытками в атаку команды, но до острых моментов не дошло. «Спартак» оказался на чужой половине поля.

'3

Ну что же, очень плохое начало для «Спартака», но матч только начался. Пока держат мяч у себя защитники московского клуба.

'1

ГОООЛ! На 11-й секунде «Наполи» в первой же атаке забивает мяч! Элмас переигрывает Максименко и поражает ворота.

'1

Главный арбитр Иван Кружляк дает стартовый свисток, поехали!

19:43

Вышли уже команды на поле. прозвучал гимн Лиги Европы, совсем скоро прозвучит стартовый свисток!

19:40

«Наполи» тоже стартовал не с победы — в первом туре итальянцы сыграли вничью с английским «Лестером». Встреча завершилась со счетом 2:2.

19:35

В первом туре московский «Спартак» на своем поле очень обидно проиграл польской «Легии» — подопечные Руя Витории 90 минут удерживали ничью, однако пропустили на 90+1.

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Главный тренер «Спартака» Руй Витория и футболисты команды после поражения от «Легии» в первом туре Лиги Европы

Главный тренер «Спартака» Руй Витория и футболисты команды после поражения от «Легии» в первом туре Лиги Европы

РИА Новости
19:30

А вот так выглядит состав хозяев. Говоря о «Наполи», трудно не вспомнить, что именно эта команда лидирует сейчас в Серии А.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Элмас, Фабиан, Зелиньски, Политано, Петанья, Инсинье.

Запасные: Оспина, Идаслак, Жуан Жезус, Малькюи, Ррахмани, Дзаноли, Ангисса, Демме, Лосано, Мертенс, Осимхен, Унас.

19:25

Матч проходит в Италии, на стадионе имени Диего Армандо Марадоны, но начнем мы с состава российского клуба.

«Спартак»: Максименко, Кофрие, Жиго, Джикия (к), Айртон, Умяров, Литвинов, Мозес, Бакаев, Промес, Понсе. Запасные: Ребров, Селихов, Соболев, Ломовицкий, Игнатов, Ещенко, Гапонов, Мельников.

19:20

Матч начнется в 19.45 по московскому времени.

19:15

Московский «Спартак» во втором туре группового этапа Лиги Европы постарается набрать очки в поединке с грозным «Наполи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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