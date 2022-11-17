Спорт

Оправдаться за провал: что сказал Карпин после ничьей с Таджикистаном. LIVE

Футбол. Пресс-конференция Карпина по итогам игры Таджикистан — Россия. ОНЛАЙН

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Телеграм-канал «Сборная России по футболу»
В предпоследнем матче 2022-го года сборная России под руководством Валерия Карпина сыграла вничью против национальной команды Таджикистана. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции главного тренера российской сборной.
Трансляция
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21:00

Специалист подтвердил, что цели «победить во что бы то ни стало» перед футболистами сегодня не было.

«Цель победить? В моем понимании кровь из носа победить нет цели. Хочется? Да. На состав с Узбекистаном смотреть уже не на кого. Там будет другой состав. Поэтому будет другой состав.

Даже по составу видно, что кровь из носа цели победить нет. Когда борешься за очки – да. Здесь мы делаем замены в перерыве, чтобы игроки не получили травмы», — заявил Карпин в беседе с журналистами.

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Телеграм-канал «Сборная России по футболу»
20:55

Карпин заявил, что по содержанию ничейная игра с Таджикистаном ему понравилась гораздо больше, чем победная игра против Кыргызстана в октябре. «Больше половины из общественности этого не понимают. Чтобы я не говорил этого не поймут болельщики. С Киргизией играли безобразно, но выиграли. Сейчас играли в 10 раз лучше, но выиграли. Это нормально», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»
20:45

Играть против Узбекистана будет совсем другая команда, заявил главный тренер. «Узбекистан? Игра зависит от двух команд, а не от одной. Посмотрим. Состав будет абсолютно другим. Сегодня играли Макарчук, Хлусевич, Пиняев, Садулаев. А там будет состав другой. Надеюсь, будет другая игра», — заявил Карпин на пресс-конференции.

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Телеграм-канал «Сборная России по футболу»
20:35

Дебют Пиняева в футболке национальной сборной Карпин оценил положительно: «Пиняев? Никогда не говорю публично про игроков. Для дебюта 18-летнего мальчика выглядело очень достойно», — приводит слова тренера «Чемпионат».

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Алексей Филиппов/РИА Новости
20:25

Итак, главный тренер сборной России Валерий Карпин появляется в зале для пресс-конференций. Первый вопрос — о его впечатлениях от игры:

«Первый тайм понравился больше. Было больше контроля и у наших ворот и в центре. Во втором тайме почиталось желание быстрее забить гол. Спешка подводила. Пошла открытая игра без центра. Посмотрели многих новичков. Так что впечатление нормальные», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

20:15

Напомним, что из-за тяжелого поля досрочно прекратил игру голкипер «Ростова» Сергей Песьяков, неудачно поставивший ногу при приземлении в одном из игровых эпизодов в начале второго тайма. О том, как еще искусственный газон в Душанбе мешал игрокам сборной России, можно прочесть в обзоре встречи.

20:05

Игра для российской команды складывалась непросто. О ее ходе вы можете прочесть в нашей текстовой трансляции.

20:00

Добрый вечер! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции главного тренера сборной России Валерия Карпина по итогам игры против сборной Таджикистана.

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