Оправдаться за провал: что сказал Карпин после ничьей с Таджикистаном. LIVE

21:00

Специалист подтвердил, что цели «победить во что бы то ни стало» перед футболистами сегодня не было.

«Цель победить? В моем понимании кровь из носа победить нет цели. Хочется? Да. На состав с Узбекистаном смотреть уже не на кого. Там будет другой состав. Поэтому будет другой состав.

Даже по составу видно, что кровь из носа цели победить нет. Когда борешься за очки – да. Здесь мы делаем замены в перерыве, чтобы игроки не получили травмы», — заявил Карпин в беседе с журналистами.