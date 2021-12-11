Норвежка Ройселанд выиграла женскую гонку преследования на Кубке мира

Достаточно оптимистичные моменты показала эта гонка для сборной России. На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию соревнований. До скорых встреч!
Не самая плохая гонка для российских биатлонисток. Могла Резцова бороться и за попадание в пятерку сильнейших, но увы, подвела стрельба. Но в целом весьма и весьма хорошо справились биатлонистки, сумели отыграть ряд позиций.
Какая драма у нас на финише будет! Сола и Ройселанд! Оттесняет норвежка белоруску и выходит на первую позицию.
У Нигматуллиной один промах на четвертом огневом рубеже, как у Мироновой. А вот у Васнецовой чисто!
У Нигматуллиной вторая стрельба подряд чистая. Васнецова тоже стреляет чисто, а вот Миронова снова мажет.
Ох! Мажет дважды Сола! Но при этом у нее отрыв больше минуты, вряд ли она сейчас потеряет лидирующую позицию.
Нигматуллина на второй «лежке» стреляет без промахов, Миронова — тоже чисто. И Васнецовой удается вторая стрельба.
Ройследанд — чисто, Алимбекова — чисто. А вот у Резцовой, к сожалению, два промаха. Очень обидно.
Великолепна Анна Сола! Вторая «лежка» и чисто! Она уходит, а ближайших преследовательниц еще и не видно.
Итак, первой идет Сола. Отрыв от Ройселанд 54 секунды. Третьей идет еще одна белоруска — Динара Алимбекова.
Сола в одиночестве приходит на первый огневой рубеж и прекрасно стреляет. Без промахов. Она уже убежала, а ближайшие преследовательницы только подходят.
Казакевич и Резцова пока на отрезке 1,2 км 19-я и 22-я. Не смогли существенно улучшить свое преимущество.
На самом деле, рассчитывать в этом гонке россиянки могут только на чудо. Отрыв Ирины Казакевич, которая стартует первой среди российских биатлонисток — 1:41.
Стартовые места распределяются следующим образом: белорусская биатлонистка Анна Сола стартует первой, Ирина Казакевич – 19-й, Кристина Резцова – 22-й, Ульяна Нигматуллина – 30-й, Светлана Миронова – 38-й, Валерия Васнецова – 45-й.