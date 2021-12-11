Норвежка Ройселанд выиграла женскую гонку преследования на Кубке мира

17:05

Не самая плохая гонка для российских биатлонисток. Могла Резцова бороться и за попадание в пятерку сильнейших, но увы, подвела стрельба. Но в целом весьма и весьма хорошо справились биатлонистки, сумели отыграть ряд позиций.