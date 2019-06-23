«Это какая-то низость»: Россия пожалуется на Грузию в ФИФА

Скандал с антироссийскими протестами в Грузии набирает обороты. Теперь к акциям присоединились и представители спорта. Так, во время 19-го тура национального чемпионата по футболу три команды — «Локомотив» из Тбилиси, «Торпедо» из Кутаиси и «Рустави» из одноименного города, — вышли на матч в футболках с надписями, в которых говорилось, что Россия якобы «оккупировала 20% Грузии».

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Судя по всему, имелись в виду территории Южной Осетии и Абхазии, независимость которых Россия признала в 2008 году после того, как грузинские войска атаковали южноосетинскую столицу Цхинвал.

Также болельщики «Динамо» из Батуми во время встречи с тбилисским «Сабуртало» вывесили полотно, на котором изобразили свинью, окрашенную в национальные цвета России.

Также на постере была размещена надпись с призывом покинуть земли Кавказа, а во время встречи болельщики скандировали нецензурные кричалки в адрес российского лидера Владимира Путина.

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В Российском футбольном союзе (РФС) уже прокомментировали эту акцию. Так, почетный президент организации Вячеслав Колосков заявил, что был весьма огорчен, получив известия о подобных протестах в грузинском футболе. Функционер отметил, что по-прежнему поддерживает теплые отношения со своими ровесниками из Грузии, которые раньше также являлись профессиональными игроками.

«Всеобщая вакханалия обуяла, к сожалению, наших когда-то близких друзей.

Убежден, что они и до сих пор есть, особенно то поколение, которое я еще застал, — приводит слова функционера «СЭ». — Очень плохо, что это сделала молодежь, и еще хуже, что на футболе, который, как любим повторять, должен объединять людей.

На самом же деле футбол используют как средство нагнетания русофобской истерии».

Также Колосков выразил надежду, что на эту акцию футбольных клубов, которая в теории может разжечь межнациональную рознь, отреагирует правительство страны или Федерация футбола Грузии. Кроме того, функционер предположил, что вмешаться в ситуацию должны Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА).

«Это какая-то низость. Ниже опуститься невозможно.

Приходится вздыхать, сожалеть, но что сделаешь», — заключил Колосков.

Стоит отметить, что местная федерация футбола уже высказала свою позицию по поводу поступков игроков, однако она весьма далека от того, о чем говорил почетный президент РФС.

В официальном инстаграме федерации были опубликованы баннеры фанатов с прошедших матчей, на которых виднелись все те же лозунги, что и на футболках у игроков.

«20% нашей страны оккупировано! Такие постеры выставили болельщики на нескольких матчах чемпионата страны»,

— гласит подпись к посту на грузинском языке.

Чуть позже в инстаграме федерации появились и фотографии экипировки футболистов кутаисского «Торпедо» — все с тем же содержанием надписей. «Мы из Грузии, и более чем 20% нашего государства оккупировано Россией! Такие футболки были надеты во время матча «Торпедо», — говорится в публикации.

Наконец пресс-служба федерации опубликовала и снимки с матча тбилисского «Локомотива». Там на одежде футболистов была напечатана карта Грузии с выделенными красным территориями — видимо, тоже «оккупированными».

«Мы помним, что 20% страны оккупировано! В таких футболках игроки «Локомотива» вышли на поле перед матчем», — гласит подпись.

Таким образом, Федерация футбола Грузии не оставила без внимания ни одну антироссийскую акцию, проведенную в 19-м туре чемпионата, и даже высказала свою поддержку происходящему.

Это уже прокомментировали в Государственной думе Российской федерации. Депутат Дмитрий Свищев заметил, что подобные протесты происходят уже не в первый раз.

«К сожалению, это не новая история. Сейчас волна истерии настигла и Грузию. Конечно, никакого отношения к спорту эти лозунги не имеют», — отметил чиновник.

Свищев даже предположил, что весь этот конфликт между Грузией и Россией может являться заранее продуманной кем-то акцией.

Напомним, все началось 20 июня из-за того, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Гаврилов является президентом МАП, и, по его словам, сами представители грузинской стороны предложили ему занять это почетное место.

Тем не менее это возмутило присутствовавших на сессии депутатов местных партий «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение», которые покинули здание, напоследок назвав россиян «оккупантами».

Также в грузинских СМИ появилась информация о том, что Гаврилов якобы принимал участие в военных действиях на территории Южной Осетии и Абзахии.

Депутат опроверг эти сведения, заявив, что посещал эти места только с гуманитарной миссией, однако это уже не помогло предотвратить массовые акции протеста, вспыхнувшие в Грузии.

Митингующие сжигали флаг России, кричали об оккупантах и заодно требовали ухода действующего правительства своей страны — в частности, председателя парламента Ираклия Кобахидзе, министра внутренних дел Георгия Гахария и главы службы госбезопасности Вахтанга Гомелаури.

«Все это, как мне кажется, хорошо спланированная акция, когда сначала приглашают наших парламентариев, сажают в кресло, а потом начинается штурм парламента, — предположил Свищев. — Какая-то политическая махинация. Во все эти игры притянули наш с вами любимый спорт».

Депутат предположил, что в этой «спланированной акции» было решено использовать футбольных фанатов, поскольку они являются большой организованной группой и активно высказывают свою точку зрения во время массовых мероприятий.

«Мы помним ситуацию на Украине в 2014 году. Именно с футбольных болельщиков все и начиналось. К сожалению, наш спорт становится заложником грязных политических игр», — подытожил Свищев.

Чиновник так же, как и Колосков, заявил, что на поведение грузинских футболистов должны обратить внимание в ФИФА и УЕФА.

В частности, он предложил оштрафовать или дисквалифицировать Федерацию футбола Грузии за открытую поддержку и поощрение антироссийских акций.

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