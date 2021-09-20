Житель Кургана отсудил у аквапарка Тюмени 90 тыс. рублей

Курганский суд удовлетворил иск местного жителя, который решил отсудить у владельцев аквапарка в Тюмени почти 100 тыс. рублей за то, что во время посещения получил на травму и шрам на всю жизнь. Во время отдыха мужчина разбил лоб об стенку при входе на одну из горок. След от этой раны не заживет без хирургической операции.

Суд постановил взыскать с юридического лица в пользу пострадавшего сумму в 60 тыс. руб., а также – штраф за «несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя» – еще 30 тыс. рублей.

«У мужчины в настоящее время установлен рубец лобной области, который является следствием заживления рвано-ушибленной раны, полученной при событиях 12.12.2020. Рубец является неизгладимым, без хирургической помощи самостоятельно не исчезнет. Суд согласился с заключением прокурора, что требования истца являются законными и обоснованными», – сообщили на сайте прокуратуры Курганской области.

В ведомстве уточнили, что иск удовлетворен на основании ст.12 Гражданского кодекса РФ. Документ, созданный по итогам заседания суда, еще не вступил в законную силу.