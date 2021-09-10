Россиянин зарезал при детях собаку, чтобы потом ее съесть для лечения

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В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, который убил и расчленил бездомную собаку на глазах у детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел 12 июля 2021 в городе Сергиевске. В полицию пожаловалась соседка мужчины — она рассказала, что он убил животное на глазах трех малолетних детей, после чего разрезал ее на куски.

В ходе осмотра дома правоохранители нашли нож со следами крови и шерсти, а также пакет с останками в морозильнике. Сам мужчина пояснил, что расправился с животным ради его внутренних органов — это якобы помогает при болезнях легких. Дети в это время просто гуляли рядом.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным совершенное в присутствии малолетнего с применением садистских методов». Ему грозит штраф до 300 тыс. рублей, принудительные или исправительные работы либо до 5 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что жительница города Талица в Свердловской области убила нескольких котят и выпила их кровь.

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