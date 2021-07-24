Минздрав назвал регионы, лидировавшие по заболеваемости COVID-19 в 2020 году

Министерство здравоохранения России назвало три региона с самой высокой заболеваемостью коронавирусом в расчете на 100 тыс. жителей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статистический сборник, составленный ведомством.

«COVID-19 на 100 тысяч всего населения: Ямало-Ненецкий автономный округ — 11243,6, Республика Северная Осетия — Алания — 7696,9, Карачаево-Черкесская Республика — 7432,6», — говорится в документе.

Сборник также содержит информацию о субъектах с минимальной заболеваемостью. Меньше всего новых случаев заражения коронавирусом в 2020 году регистрировалось в Чеченской Республике, где этот показатель составил 668,1, Липецкой области — 1117,5 и Краснодарском крае — 1150,2.

Кроме того Минздрав также приводит средний показатель заболеваемости коронавирусом в России — 3384,5, и сообщает общее число заразившихся — 4 966 644 человека.

Ранее ведомство представило новые рекомендации по вакцинации взрослых от коронавируса.