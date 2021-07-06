Несколько стран подали заявления на регистрацию своих вакцин от COVID в России

Несколько иностранных компаний подали заявления на регистрацию своей вакцины от коронавирусной инфекции на территории России. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».

«Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться», — сказал министр.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Всего в мире зарегистрировано несколько вакцин от коронавируса. Так, Немецкая компания BioNTech разработала вакцину совместно с американской Pfizer, препарат носит название Pfizer/BioNTech. США также принадлежат вакцины Moderna и Janssen от корпорации Johnson & Johnson. В Великобритании есть вакцина, разработанная компанией AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом. Китай создал три препарата против COVID-19: Sinovac Biotech, Ad5-nCoV («Конвидеция»), CNBG (Sinopharm). Турция создала TURKOVAC.