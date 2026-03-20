Саммит ЕС заявил об угрозе повторения миграционного кризиса из-за войны в Иране

Саммит Евросоюза (ЕС) увидел угрозу нового острого миграционного кризиса в Европе в результате войны на Ближнем Востоке и выразил готовность к принятию мер для пресечения потоков нелегальной миграции. Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита ЕС.

«Несмотря на то, что конфликт пока не привел к моментальному росту миграционных потоков в ЕС, Европейский совет подчеркивает важность сохранения высокого уровня бдительности и обеспечения необходимой готовности на основе инструментов и стратегий, разработанных за последние годы», — говорится в заявлении.

Там отметили, что ЕС, опираясь на уроки кризиса 2015 года, готов мобилизовать дипломатические, законодательные и финансовые инструменты в целях предотвращения неконтролируемых миграционных притоков.

До этого глава МИД Ирака Фуад Хусейн заявил, что происходящее в Ормузском проливе может привести к кризису цен на энергоносители, хаосу во всем регионе и массовой миграции населения.

Как писала газета Politico, в начале марта еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер провел переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, в ходе которых обсуждалась тема возможной волны миграции из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее МИД России призвал немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке.