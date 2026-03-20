В России объяснили, почему лисы стали чаще появляться в городах

Профессор Гламаздин: современные лисы выглядят «смелее», но это не дружелюбие
Частое появление лис в населенных пунктах в последнее время — это не нашествие и не «сбой природы». Это закономерный результат того, как меняется мир — и того, насколько гибкой оказалась лиса. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор ветеринарных наук, профессор, директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин.

По его словам, рыжая лисица — один из самых адаптивных хищников Северного полушария. Биологи называют такие виды «пластичными»: они легко меняют рацион, поведение и даже режим активности в зависимости от условий среды. Город оказался для лисы не враждебной территорией, а своеобразным «супермаркетом под открытым небом».

«Пищевые отходы, грызуны в подвалах, птицы в скверах, декоративные пруды, мягкие зимы, отсутствие крупных хищников — все это создает почти идеальные условия для жизни. В результате лисы не просто заходят в города эпизодически, а формируют устойчивые популяции. Их можно встретить в спальных районах, на стройплощадках, в промзонах и, конечно, в городских парках», — объяснил эксперт.

Как отметил профессор, современные лисы выглядят «смелее», чем их лесные сородичи. Но речь не о приручении и не о дружелюбии.

«Снижение страха — это результат естественного отбора и поведенческой адаптации. Особи, которые меньше избегают антропогенной среды, получают больше пищи и укрытий, а значит — чаще выживают и оставляют потомство. Постепенно в городской популяции закрепляются поведенческие стратегии с более короткой дистанцией настороженности. Важно понимать: лиса не становится домашней. Она по-прежнему остается диким животным и избегает прямого контакта. Но если ее регулярно подкармливают или она не сталкивается с негативным опытом (например, преследованием), барьер осторожности снижается. Отсюда и иллюзия «прирученности». Именно поэтому категорически не рекомендуется подкармливать диких животных: человек невольно изменяет их поведение и усиливает зависимость от городской среды», — предупредил Гламаздин.

Для лисы город — это не улицы и кварталы, а карта запахов. Границы участка обозначаются с помощью: мочи, фекалий, секрета специальных пахучих желез. Метки размещаются на заметных объектах: кочках, пнях, камнях, углах зданий, вдоль тропинок.

«В городской среде такими «ориентирами» становятся бордюры, углы домов, детские площадки, элементы ограждений. Запах — это язык. Он сообщает соседям: кто занял территорию, пол и возраст особи, репродуктивный статус, степень доминирования. Эта химическая коммуникация позволяет лисам избегать прямых столкновений. Большинство конфликтов решается еще до встречи — благодаря информации, оставленной в запаховых метках», — рассказал он.

Опасны ли городские лисы? По словам эксперта, главный риск связан не с агрессией, а с эпидемиологией и инстинктами хищника.

«Лисицы могут быть переносчиками бешенства, а также различных паразитов. Любое дикое животное, проявляющее необычную смелость, дезориентацию, вялость или, наоборот, чрезмерную активность, потенциально опасно. Кроме того, лиса — прежде всего хищник. Она способна нападать на кошек, декоративных кроликов, домашнюю птицу, мелких собак. Особенно уязвимы животные на свободном выгуле или в плохо защищенных вольерах. Конфликты с крупными собаками происходят реже, но возможны в период размножения или при защите норы. При этом здоровая лиса не рассматривает человека как добычу и предпочитает избегать контакта», — заявил эксперт.

По словам Гламаздина, важно не поощрять закрепление лис в жилой зоне. Не подкармливать, не оставлять доступные пищевые отходы, закрывать контейнеры, выгуливать домашних животных под контролем, усиливать защиту вольеров и курятников. В нормальных условиях лиса избегает человека. И именно соблюдение дистанции позволяет сохранить этот естественный барьер.

«Город давно перестал быть исключительно человеческой средой. Он стал сложной экосистемой, где соседствуют разные виды. Лиса — не захватчик и не «знак упадка», а индикатор того, насколько гибко природа умеет использовать наши собственные изменения среды. Вопрос лишь в том, научимся ли мы сосуществовать с ней разумно — без иллюзий, но и без паники», — резюмировал он.

