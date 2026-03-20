Ученый развеял миф о том, что заместительная терапия гормонами борется со старением мозга

Заместительная терапия половыми гормонами не помогает в борьбе со старением мозга, рассказал «Газете.Ru» директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Алексей Москалев.

«Статьи о связи заместительной терапии половыми гормонами со здоровьем мозга есть, однако убедительно положительный итог для памяти и профилактики деменции пока не показан. Обзор, опубликованный в The Lancet Healthy Longevity в декабре 2025 года, не нашел убедительных доказательств того, что менопаузальная гормональная терапия увеличивает или снижает риск деменции у женщин в постменопаузе. Анализ данных более одного миллиона женщин показал, что результаты остаются нейтральными независимо от типа, длительности или времени начала терапии», — объяснил доктор.

То же самое, по словам Москалева, можно сказать и про мужчин: никаких значительных улучшений здоровья мозга гормональная терапия не дает.

«Мета-анализы 2025 года показывают статистически значимое улучшение памяти и исполнительных функций у мужчин с подтвержденным гипогонадизмом. Эти изменения часто не имеют реального клинического значения для повседневной жизни и профилактики деменции», — заключил ученый.

