Стало известно о подготовке Дании к войне с США

Дания вела подготовку к войне с США в Гренландии. Об этом сообщает Danmarks Radio (DR).

В публикации утверждается, что королевство отправило на остров саперов со взрывчаткой. В случае вторжения им необходимо было уничтожить взлетно-посадочные полосы на аэродромах в Нууке и Кангерлуссуаке. Это необходимо было бы, чтобы не допустить высадки военных США.

Также Дания спешно формировала запасы крови для оказания помощи.

До этого глава МИД Гренландии Вивиан Мотсфельдт опровергла заявления Трампа о «российской угрозе». Мотсфельдт прямо опровергла все утверждения на эту тему в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). В центре их беседы c Мотсфельдт были планы президента США Дональда Трампа в отношении острова, которые американский лидер мотивирует необходимостью защиты региона от «угрозы» со стороны России и КНР.

Ранее во Франции рассказали, что помогло избежать раскола в НАТО из-за Гренландии.

 
Клещи «мутанты» атаковали Россию. Как спастись от кровососов
