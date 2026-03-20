Весна началась в Северном полушарии

Астрономическая весна в Северном полушарии Земли наступит вечером в пятницу. Об этом сообщили РИА Новости в Московском планетарии.

Весеннее равноденствие произойдет в 17:46 мск.

В этот день Солнце взойдет точно на востоке, а зайдет точно на западе, день и ночь при этом будут длиться по 12 часов. В Южном полушарии Земли начнется астрономическая осень.

Астрономическая весна в Северном полушарии наступает в момент, когда Солнце пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария в Северное. После этой даты в Северном полушарии день начинает стремительно увеличиваться, а ночь — сокращаться. Во многих культурах этот день считается началом «настоящей» весны и нового природного цикла.

Во всем мире 20 марта, по инициативе ООН, празднуется День Земли.

До этого главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве до конца марта ожидается солнечная погода, пасмурных дней быть не должно.

Ранее невролог назвала причины плохого самочувствия весной.