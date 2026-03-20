В России изменится оплата товара в рассрочку

В России изменятся правила оплаты по частям с 1 апреля

В России с 1 апреля изменятся правила рассрочки платежей, одно из главных нововведений касается ценообразования. Об этом сообщила газета «Известия».

В следующем месяце в силу вступает № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», который вводит единые правила работы операторов и продавцов, устанавливает ограничения по срокам и штрафам, а также определяет порядок передачи данных в бюро кредитных историй.

Согласно нововведению, стоимость товара при покупке в рассрочку должна равняться цене при полной оплате (ранее продавцы могли устанавливать разные ценники).

Для беспроцентной рассрочки устанавливаются предельные сроки. С 1 апреля текущего года максимальный срок составит шесть месяцев, а с 1 апреля 2028 года — не более четырех месяцев.

По мнению экспертов, изменения необходимы для разграничения привычных кредитов и рассрочек. Беспроцентная основа рассрочек не должна создавать иллюзию бесплатных денег на длительный срок, поскольку повышенные сроки сопряжены с увеличением рисков для операторов сервисов рассрочки, считает ведущий аналитик по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Вадим Крапп.

Он добавил, что рассрочки призваны стимулировать спрос населения в торговых точках и маркетплейсах, но такую же функцию выполняет и POS-кредит (целевой займ, оформляемый непосредственно в магазине), который на процентной основе позволяет пользоваться деньгами в течение более шести месяцев.

До этого финансовый эксперт Татьяна Волкова высказала мнение, что изменения правил оплаты по частям — закономерный этап развития финансового рынка в России.

