Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Хуситы снова пригрозили заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив

Reuters

Йеменская группировка «Ансар Аллах» (хуситы) может заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море для противников Ирана. Об этом заявил член политбюро группировки Мухаммед аль-Бухейти в интервью РИА Новости.

«Если нас вынудят закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, то мы будем атаковать только те страны, которые участвуют в агрессии против Палестины, Ливана или всех стран оси сопротивления (Ирана и Ирака. — «Газета.Ru»)», — сказал член политбюро группировки.

«Ансар Аллах», по его словам, рассматривает все варианты развития событий для поддержки Ирана в борьбе против США и Израиля.

Аль-Бухейти считает, что атака на Иран стала результатом его «достойной, высокоморальной, гуманной и религиозной позиции по палестинской проблеме».

Ранее о возможности блокировки этого морского пути заявлял высокопоставленный йеменский военачальник Абед аль-Тавр.

По мнению политолога-востоковеда Николая Севостьянова, предупреждение о блокировке Баб-эль-Мандебского пролива — попытка Йемена напомнить о себе.

Ранее сообщалось, что трафик судов через Ормузский пролив сократился в 8 раз после начала войны с Ираном.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!