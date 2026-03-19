Хуситы снова пригрозили заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив

В «Ансар Аллах» заявили, что могут заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив

Йеменская группировка «Ансар Аллах» (хуситы) может заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море для противников Ирана. Об этом заявил член политбюро группировки Мухаммед аль-Бухейти в интервью РИА Новости.

«Если нас вынудят закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, то мы будем атаковать только те страны, которые участвуют в агрессии против Палестины, Ливана или всех стран оси сопротивления (Ирана и Ирака. — «Газета.Ru»)», — сказал член политбюро группировки.

«Ансар Аллах», по его словам, рассматривает все варианты развития событий для поддержки Ирана в борьбе против США и Израиля.

Аль-Бухейти считает, что атака на Иран стала результатом его «достойной, высокоморальной, гуманной и религиозной позиции по палестинской проблеме».

Ранее о возможности блокировки этого морского пути заявлял высокопоставленный йеменский военачальник Абед аль-Тавр.

По мнению политолога-востоковеда Николая Севостьянова, предупреждение о блокировке Баб-эль-Мандебского пролива — попытка Йемена напомнить о себе.

Ранее сообщалось, что трафик судов через Ормузский пролив сократился в 8 раз после начала войны с Ираном.