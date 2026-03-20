В США одобрили дизайн золотой монеты с изображением Трампа в Белом доме

U.S. Mint/Reuters

Комиссия по изящным искусствам США утвердила выпуск памятной золотой монеты с портретом американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на федеральное ведомство.

В публикации отмечается, что члены комиссии, состав которой был утвержден лично Трампом, единогласно проголосовали за дизайн 24-каратной памятной монеты из золота.

На лицевой стороне монеты будет изображен действующий президент США, опирающийся на стол в Овальном кабинете со сжатыми кулаками.

В октябре 2025 года сообщалось, что казначейство США рассматривает возможность выпуска новых коллекционных монет номиналом в $1 с изображением Трампа. Данный шаг планируется реализовать в рамках празднования 250-летия основания Соединенных Штатов. В рамках проекта на монете изобразят действующего президента США с поднятым кулаком на фоне американского флага. Этот образ отсылает к широко известной фотографии, сделанной после покушения на него в 2024 году.

25 июня были выпущены коллекционные золотые монеты с портретом Трампа. Золотая монета была доступна на сайте GodBlessTheUSABible.com, который платит за лицензирование имени и изображения американского лидера для своих продуктов.

В августе 2025 года сообщалось, что немецкий политический журнал Compact, известный пророссийской позицией, планирует доставить в Россию специально выпущенные серебряные монеты с изображением президента РФ Владимира Путина.

Ранее Трампу установили гигантский золотой памятник в Вашингтоне.

 
Клещи «мутанты» атаковали Россию. Как спастись от кровососов
