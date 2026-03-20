Координатор подполья заявил об атаке на туннель для снабжения ВСУ в Славянске

Лебедев: ВС РФ ударили по туннелю, по которому ВСУ снабжали силы в Славянске
Российские вооруженные силы нанесли удар по туннелю в Харьковской области, по которому украинские подразделения получали снабжение в Славянске. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Удар пришелся в туннель под железнодорожными путями в городе Лозовая. Этот туннель был очень важен для ВСУ, по туннелю идет дорога из Днепропетровска на Славянск», — сказал он.

По его словам, теперь логистика противника, связанная с подвозом боеприпасов и личного состава, будет проходить по второстепенным дорогам, часть из которых грунтовые.

15 марта глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что ВС России до Славянска «остались уже считанные километры».

10 марта он сообщил, что российские военные ведут ожесточенные бои с украинскими силами на юге Константиновки в лесопосадке.

